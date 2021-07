Frente Amplio, el Pit Cnt y las manifestaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Irresponsabilidad o premeditación?



En medio de la emergencia sanitaria, cuando el gobierno controlaba la pandemia, desde la oposición realizaban una crítica meditada, preparada, metódica acompañada de un sin fin de manifestaciones y aglomeraciones.

Luego llegó la primera ola de Covid -19, creando un momento sanitario crítico, con un gobierno reforzando esfuerzos para combatir dicha ola.



En ese momento, con cero empatía o colaboración, recrudecieron la crítica desenfrenada, alevosa, llegando hasta la mezquindad de usar fallecidos para transformarlos en un slogan: “Muertes evitables” (término nebulósico).



Recordemos que curiosamente, o en forma calculada, no realizaron manifestaciones.



Estamos en recuperación sanitaria, se ve la baja de casos y fallecidos anunciados de antemano por el gobierno. ¡Qué casualidad, en el mismo momento llegó la primera manifestación del FA y Pit Cnt, por una entrega de firmas.



Allí se vieron Intendentes, dirigentes frenteamplistas, etc. Totalmente innecesario.



¿Irresponsabilidad o premeditación?



Su continua historia o accionar no indica irresponsabilidad, sino que indica claramente premeditación.



¿No quieren mejoras? ¿Cuánto peor mejor?