El Frente Amplio puede perder

@|Estimados lectores, en El País del martes 7 de agosto, un dirigente frenteamplista dice que el tema de la seguridad es una piedra en el zapato y eso puede hacer perder las próximas elecciones...



Señor dirigente (lo llamo así ya que no está su nombre), la piedra en el zapato es la inseguridad, la regasificadora, Sendic, la inflación, en definitiva, va a perder ya que el pueblo globalmente, incluidos frentistas sienten un tufillo nada agradable a cosas poco claras, o sea irregularidades.

Es más, creo a esta altura que con el Uruguay que van a dejar, puede que ni quieran ganar, tenían todo para hacerlo, la oposición no pisa ni pisó fuerte nunca (salvo Bordaberry) y se dio vuelta la tortilla, creo que una oposición más o menos bien armada poniendo una heladera gana.



Fue y es triste lo del Frente, al punto que cualquiera que sale a hablar, de acuerdo a mediciones de encuestadoras, el 80% no cree nada de lo que dicen.



Prueben y pongan a Sendic, ya que lo dejan seguir viajando y visitando y fotografiándose con presidentes de la región!



Si esto lo vieran el General Seregni, el gran Zelmar, sentirían mucha vergüenza. Pero recuerden que todo Uruguay los está viendo y la vergüenza es la misma.



¡Qué triste!