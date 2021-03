Frente Amplio y oportunismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Frente Amplio “no pierde la oportunidad de perder una oportunidad”.



Este retruécano, que se aplica a quienes viven predicando la destrucción, quizá sea la expresión más adecuada para definir la actitud de hostilidad sin tregua de dicho partido, hacia el gobierno que preside Lacalle Pou.



Sus integrantes no han entendido, tal vez estremecidos por la derrota, que la democracia es precisamente eso: alternancia en el poder cuando el soberano así lo decide.



Por eso, cualquier acto o circunstancia que emane del gobierno, por nimio que sea, es motivo suficiente para que ese asedio sostenido y variopinto se manifieste a través de una crítica vulgar, incluidas expresiones de burla y de odio manifiesto.



Dicho de otra manera, crítica ramplona a diario “pronta para llevar”. Y si quien la profiere es un personaje estrafalario o un legislador ignoto de esos que se asoman por twitter, mejor todavía, porque la oportunidad no debe perderse. Todo se recicla y sirve para el fin último: enturbiar las aguas del río revuelto.



Ahora el blanco elegido es la Ministra Arbeleche, a quien interpelarán por una “cuestión ética” referida a un asunto menor que no daría siquiera para una composición escolar. Perdido el sentido del ridículo, la ética en boca del FA es ya el alcaloide de lo cómico.



El problema que tienen es básicamente sicológico, pero ellos no lo saben. Han confundido el tiempo con la eternidad, en el sentido kantiano de la expresión.



En la eternidad el tiempo desaparece y la noción de término no existe. Por eso no conciben, después de quince años de gobierno ejercido con sentido de propiedad, que otro partido lo asuma. Sería algo así como un robo y por eso hay que recuperarlo a como dé lugar. Más todavía si el Presidente es joven, moderno, inteligente y bien informado, de expresión fluida, abierto a la prensa y que trabaja 12 horas sin parar.



Un lujo, cuya comparación con el pasado reciente es para desesperar a cualquiera.