Fraude informático bancario

@|Hace un mes y medio, me di cuenta que me habían hecho, sin mi intervención, una transferencia bancaria fraudulenta de una cuenta bancaria que tengo en el BROU.



Me quitaron US$ 6.800 de una Caja de Ahorro. Intenté hacer la denuncia inmediatamente en el BROU y no lo logré porque no tienen un sistema permanente de atención para tal fin. Solo funciona entre semana y en horario comercial.



Cuando logro que el lunes siguiente me atiendan por teléfono (5 días luego del fraude), me dicen que alcanzaba, para hacer la denuncia, con el mail que yo había enviado a tales efectos. Una semana luego del robo y al no tener respuesta del banco, vuelvo a comunicarme y me dicen, en ese momento, que debo hacer la denuncia en la Policía y en una sucursal del banco.



Hice todo lo indicado y 30 días después del robo me comunican por mail que el BROU no reconoce ninguna responsabilidad. Luego hago la denuncia en Banco Central. Sigo sin respuesta.



No sé aún quién es el titular de la cuenta donde se transfirieron mis fondos, ni cómo seguir.



Me aconsejaron hacer una denuncia penal y como tomé conocimiento por un artículo publicado en El País que hay otros casos similares, todos con el BROU, convoco a todos los que deseen para reunirnos y coordinar acciones del tipo que sea para recuperar nuestros fondos robados.



El BROU es un banco donde uno deposita dinero y se supone con seguridad de todo tipo. Considero que debe responder como sea.



Dice que alertó de posibles fraudes; entonces, ¿no tomó las medidas respectivas?



¿Qué responsabilidad tenemos los clientes?



Si entran ladrones al banco física o informáticamente y roban, ¿de quién es la responsabilidad?



Al ser estatal, es nuestro y con más razón que depositamos en él nuestra confianza.



Queda mi teléfono y mail en el diario para quien desee comunicarse conmigo.