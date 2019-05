Una frase polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Yo siento un profundo cariño, respeto, y hasta admiración por Uruguay, aunque algunos de sus ex presidentes suelen tener expresiones desafortunadas cuando aluden al nuestro. Si la polémica frase “ No hay que ponerse delante de las tanquetas” solo hubiera tenido pretensiones humorísticas o metafóricas, es muy probable lo haya logrado, al margen de desvirtuar su significado y su esencia.



En lo personal me recordó otra, carente de tales propósitos, comparaciones ni alusiones: “No hay que ponerse detrás de un burro”. ¿Verdad Mujica?