Franqueza más impotencia

@| Layera se sinceró ante la opinión pública. No hizo más que reafirmar lo que todos sabemos. El estado de derecho cede terreno ante la delincuencia.



Todo aquel que tiene capacidad de reflexión, que no lo ciega el fanatismo, tiene que deducir lo mismo: así como estamos, vamos rumbo a igualar las situaciones que se viven en las sociedades más críticas de Latinoamérica.

¡Cómo será el estado de ánimo del jefe de policía para hablar de ese modo!

En medio de tanta hipocresía, de autoridades que tratan de “tirar la pelota hacia adelante”, se alza una voz de alguien que no trata de “cuidar su chacrita”. Una “mosca blanca” sin dudas. ¡Por fin! Alguien que antepone sus convicciones a riesgo de exponerse a la destitución. En sus declaraciones se puede leer la gravedad del problema, la cruda realidad, la impotencia al desnudo de los encargados en velar por la seguridad pública. Seguramente como consecuencia de sus palabras asistiremos a declaraciones que tratarán una vez más de apagar el incendio. La prensa amanuense seguramente acompañará. En sus palabras se refirió a otros organismos del Estado que no comparten información. ¿Qué otra cosa puede ser sino producto de la fragmentación y heterogeneidad que existe en el partido gobernante? Fragmentación acompañada de una burocracia política que se pone de manifiesto al trancar incluso iniciativas del mismísimo Poder Ejecutivo.



Se imaginan como reaccionarían el Plenario de la coalición y el PIT CNT ante una iniciativa del Poder Ejecutivo de adoptar una medida de esas que Layera califica de antipática. Es como decía “el Mano santa” de Olmedo: “el negro puede, pero no lo dejan”.