Fotos en Facebook

@| Me pregunto cómo hará Facebook para detectar entre los millones de fotos que se publican diariamente, aquellas que por su contenido no deben ser publicadas.



Les cuento mi experiencia personal. Por haber vivido en la República de Burkina Faso durante 6 años, en la década del 60, y tener una buena cámara fotográfica, tuve el privilegio de tomar fotos de algunas costumbres de aquella época que actualmente ya no existen, como por ejemplo las vestimentas, las joyas y los peinados de las mujeres y las cicatrices faciales de las diferentes etnias africanas. Me he propuesto publicarlas en Facebook para compartirlas con mis familiares y amigos.



Hace pocos días publiqué un texto acompañado de la foto de una joven campesina africana que aparece con el torso desnudo e inmediatamente Facebook la eliminó calificándola de “desnudez”. Recibí una nota en la que me explican que Facebook no permite la publicación de fotos con contenido erótico o sexual.



El torso desnudo de las mujeres de África es una costumbre ancestral del medio rural que no implica para nada una intención indecente. Es parte de la cultura de un pueblo que no piensa que hay diferencias entre el torso desnudo de una mujer y el torso desnudo de un hombre. De esta forma Facebook ha censurado una foto de valor cultural y antropológico, poniéndola a la altura de una desnudez erótica y sexual.



¿Sería posible publicar en Facebook una foto de la estatua de “El David” de Miguel Ángel, o de cuadros de desnudos del museo del Louvre?

Pido a los responsables de Facebook que encuentren una forma más eficaz para detectar cuáles son las fotos que no se pueden publicar.