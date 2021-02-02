Foto de la pandemia

Oscar Moreira Montevideo

@|Días atrás leí un artículo en el diario acerca de los distintos barrios de Montevideo y de la gente en situación de calle en pandemia.

En pleno Centro familias con hijos chicos, viviendo en situación de calle. Se informa de 2553 personas en la calle más los 1668 en los refugios. Subió un 25% más en relación a 2019.

Antes de la pandemia era mucha la gente en situación de calle, y luego la situación se agravó al quedar muchos sin trabajo, sin ingresos, pagando una pensión fueron a parar a la calle. También hay personas como yo que, por problemas de salud, hace más de un año que estoy esperando la jubilación por imposibilidad (trabajando esporádicamente como chofer profesional); también dejó a muchos en el seguro y sin trabajo.

¿Cómo se puede vivir así, casi sin ingresos, sin créditos, al día, sin tener derecho a nada, sin luz ni agua por no poder pagar?

Miles de uruguayos están vendiendo sus pertenencias (garrafas, TV, bicicletas, camas, zapatos, ropa) para comprar alimentos. Esta situación es peor que la crisis de 2002.