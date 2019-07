La fórmula paritaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En los últimos días, hemos escuchado a integrantes del Frente Amplio repetir una y otra vez, la necesidad de conformar una "fórmula paritaria" para las elecciones nacionales de octubre del presente año. Confieso que mi única referencia del término "paritaria" estaba referida a los acuerdos salariales en Argentina, por lo que para poder comprender el alcance que le estaban dando a dicha expresión, busqué la definición en la Real Academia Española: "paritario, ria - 1. adj. Dicho especialmente de un organismo de carácter social: Constituido por representantes de patronos y obreros en número igual y con los mismos derechos. 2 adj. Dicho de una comisión o de una asamblea: Que las diversas partes que la forman tienen igualdad en el número y derechos de sus miembros".



La primera acepción se refiere al concepto que yo tenía de la palabra y no se ajusta al postulado frenteamplista. Hay que hacer un gran esfuerzo entonces, por tratar de encontrar en la segunda definición una correlación entre lo que la RAE entiende que significa la palabra paritaria y lo que algún rebuscado creador de neologismos quiso inventar. Queda claro que para el criterio de los integrantes de la fuerza de izquierda, una "fórmula paritaria" se refiere a que tiene que estar integrada por una mujer y un hombre. Pero resulta irónico que el partido político que promovió y votó la Ley 19.075 (Matrimonio Igualitario), que permite el casamiento de personas del mismo sexo y la Ley No.19.684, llamada Ley Integral para Personas Trans, que reconoce y otorga derechos especiales a éste colectivo, se haya empantanado en la resolución de su fórmula presidencial, autocondicionándose a que la misma tenía que ser integrada por un hombre y una mujer.



Digo irónico porque el mismo Frente Amplio que generó espacio para que personas del mismo sexo se casen, formen una familia y tengan hijos, no acepta que dos hombres o dos mujeres pudieran ser los candidatos a presidente y vice de la República en representación de esa colectividad.



Y volviendo a la acepción de "paritaria" de la RAE y tratando de encontrarle un sentido a la interpretación que le hicieron en el FA de dicho vocablo, las diversas partes que forman la asamblea (¿Plenario?) en realidad serían los que tendrían en igualdad de número el derecho a integrar la fórmula.



Menudo problema para poder comprimir allí a todas las partes que integran dicho organismo: presidente del FA, vicepresidentes, representantes de los grupos políticos que integran el FA, representantes de las Coordinadoras de Montevideo, representantes de las Departamentales del Interior, representantes de las Coordinadoras y Comités del exterior, etc.



Como queda claro, esta costumbre instalada por gran parte de los integrantes del partido de gobierno de desnaturalizar la lengua española, los ha llevado a cometer otro "idiomicidio" (que me perdone la RAE).