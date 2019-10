¿Cuál es la forma?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Todos los que están en contra de la reforma propuesta por Larrañaga dicen que "la reforma no es la forma".



Comenzaron el primer gobierno de Vázquez con el Ministro Díaz, que entendió que la solución era liberar presos. Luego pasaron otros ministros hasta Bonomi, que es un gran diagnosticador y nos explica los motivos de lo que pasó, porqué hay tantos muertos, rapiñas, etc.



En 15 años, el problema ya no es sólo la delincuencia, ahora estamos viendo cómo solucionar la convivencia ya que está toda la gente alterada. Hacen justicia por mano propia porque no encuentran soluciones. Los comercios son robados hasta que cierran o matan a un empleado o al dueño. Los fiscales parece que tienen la tarea de resolver la mayor cantidad de casos, así sea con arreglos vergonzosos (como el asesinato del hombre que levantaba quinielas en Ciudad de la Costa, en el caso que la fiscalía no solicitó la bala del muerto); en fin, parece que confunden un trámite administrativo con hacer la defensa de los damnificados o muertos.



Después de 15 años, con este panorama, la gente quiere soluciones, quiere trabajar y vivir, tan sencillo como eso.



Quienes están en contra de la reforma parece que lo hacen porque no quieren ver a los militares en ningún lado, los desprecian.



Cuando se precisa levantar la basura, ayudar en las inundaciones allí sí son gente y se los llama para hacer lo que el resto no quiere o no sabe hacer.



A no confundirse, soy profundamente republicano, pero quienes están en contra de la reforma proponen seguir igual, no hacer nada...



Tuvieron 15 años y con sus políticas lograron que los delincuentes se empoderen y ahora no saben cómo frenar esto... proponen más de lo mismo.



¡Sí, voy a votar la reforma!