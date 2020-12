Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sr. Presidente - Sr. Ministro de Medio Ambiente:



Como gracias a Dios en nuestro país todas las personas pueden expresar libremente su pensamiento, quiero exponer el mío a riesgo de equivocarme o al contrario dar una buena idea.



Ante las nuevas restricciones de forestación, pienso completamente lo contrario. Hay que estimular la forestación, plantar miles de árboles; solamente que no se debería hacer en tierras fértiles.



Tenemos cerros, cuchillas, sierras completamente desnudas; ahí es donde se debe forestar.

Habría que hacer un estudio de los árboles más adecuados.



Por supuesto las tierras pedregosas dan mucho más trabajo, se necesita maquinaria especial. Allí es donde el Estado debería facilitar de alguna manera estas plantaciones mediante exoneraciones, créditos blandos para la compra de maquinaria que facilite el trabajo e impuestos más fuertes a los campos improductivos, porque no hay tierra que no sirva para nada. Se ha plantado en el desierto.



Si alguien viaja verá países como España con sus plantíos escalonados, Suiza, Francia, Italia con montañas de gran altura arboladas, muy superiores a las nuestras y con climas mucho más duros. Los árboles purifican el aire, dan madera y hermosean el paisaje. Cada tierra puede darnos producciones diferentes y el hombre debe ver cómo aprovecharla mejor, estudiando la manera más inteligente y que cause menos daño.

Sólo es una idea, pero si llega a ustedes espero sirva.