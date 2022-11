Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las circunstancias parecen indicar que ha llegado el momento, no deseado pero imprescindible e impostergable, de sacar adelante, pese a quien le pese, pero para el bien de todos los uruguayos, dos temas acuciantes postergados por gobiernos anteriores contemplativos con el capricho sindical, su aliado, los cuales esta Coalición que nos dirige ha prometido a la ciudadanía resolver en este mandato.



Ha llegado el indeseado momento “de hincar el cuchillo y llegar hasta el fondo”.



Indeseado porque hubiera sido preferible llegar a un consenso, pero la obnubilada negación de la oposición y el sindicalismo impiden que sean tratados como temas de Estado; obligando a la Coalición a llevarlos adelante sin que le tiemble la mano al aprobarlos, en prueba fehaciente de la unidad y fortaleza de este gobierno que en la mitad de su mandato mantiene una muy alta aprobación.



La reforma en la Educación no admite dilaciones y lo que no lograron Tabaré ni Mujica, lo logrará el MEC, con Robert Silva como abanderado encaminando la enseñanza:“el único capital de los pobres”. La mejor herramienta que les permitirá en la vida alcanzar las metas más altas hacia un futuro venturoso de justicia e igualdad.



Y la reforma de la Seguridad Social elaborada durante 2 años de trabajo por técnicos y especialistas de todas las tendencias políticas; tema que le cuesta al país cientos de millones de dólares que pagamos todos, todos los años, la cual se discute por el contubernio opositor porque no les gusta el título, pues no contempla todos los caprichos ideológicos que cual iluminados por la verdad absoluta creen debe contener.



Es posible que ambos temas puedan ser perfectibles y podrán seguramente serlo en el futuro. Pero no cabe duda que hoy traen consigo, en la forma que han sido estudiados e instrumentados, un inmenso avance en dos aspectos cruciales para el futuro del país.



La oposición, visiblemente desorientada, aún tiene tiempo de aportar, aunque tarde, alguna idea que pueda agregarse a lo que se está tratando. Pero, de no ser así, quedarán marcados con tinta indeleble que recordará a la ciudadanía que nada, ni nadie, ni nunca aportaron un asomo de solución constructiva, llevando a un valiente gobierno a asumir en soledad la enorme responsabilidad de emprender y resolver estos 2 trascendentes e impostergables temas ciudadanos.



El momento es ahora, y el Presidente y su gobierno de Coalición llegarán, pese a quien le pese, contra todas las oposiciones, ¡hasta el fondo!