@|Respuesta del Fondo de Solidaridad a Soraya por publicación del 18 de marzo:



Recordamos que las becas económicas del Fondo están destinadas a estudiantes de la Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional que provienen de hogares que no cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en su proyecto educativo.

De acuerdo a la declaración jurada realizada por la hija de la Señora Soraya, se constata que la situación económica y patrimonial del núcleo familiar supera ampliamente los criterios reglamentarios establecidos para el otorgamiento de la beca del Fondo de Solidaridad.



Asimismo podemos afirmar que el patrimonio declarado no fue “una moto y una casa que es del BHU por 10 años más”. No nos corresponde difundir por este medio el detalle de los bienes, pero invitamos a la estudiante a agendar una entrevista, si no la ha solicitado aún, con nuestros trabajadores sociales para ampliar toda la información necesaria de forma personalizada.



Por otro lado, le informamos que todas las escolaridades, para estudiantes que renuevan la beca o que la solicitan estando cursando, son estudiadas de forma rigurosa y exhaustiva.



En el Fondo de Solidaridad contamos con las herramientas y competencias necesarias para el estudio absoluto de las solicitudes de forma de garantizar la transparencia en los procesos de resolución de otorgamiento de las becas.