@|Hace 20 años que trabajo.

Tengo entendido que el Fondo Nacional de Recursos le pertenece a todos los ciudadanos uruguayos el día que lo necesiten (tratamientos varios, prótesis, etc.).



Ahora bien, si yo necesito un tratamiento de reproducción asistida para intentar ser mamá, no puedo, porque tengo más de 40 años y el Fondo no me lo cubre. Pagarlo privado tiene un costo de 10.000 dólares o más. En su momento cuando averigüé, hace ya un tiempo, salía eso, ahora creo que cuesta bastante más.



Sr. Presidente Lacalle Pou yo lo voté y lo volvería a hacer.



Sé que le tocó lidiar con la pandemia ni bien arrancó su mandato, pero ahora que la cosa está más tranquila le pido ese favor.



Yo sé que Ud. pasó por lo mismo, por eso le pido que ayude a los que laburamos y no podemos pagar un tratamiento privado.