FMI, Reserva Federal y Comisión trilateral

@| Sres. Directores del Diario El País; luego de leer la columna del Sr. Ricardo Reilly Salaverry el pasado jueves 24/5, sobre FMI, Reserva Federal y la Comisión Trilateral, me surgen las siguientes reflexiones.



-Ante todo, pareció atinado y prudente que el Dr. Vázquez visitara al Fondo Monetario Internacional cuando lo hizo en Washington. Es el organismo que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para apoyar, en principio en forma transitoria- a sus miembros que puedan sufrir problemas de balanza de pagos o corridas contra su moneda. También ofrece consejos, generalmente buenos y de orientación en el manejo de las cuentas públicas, no siempre escuchados. Actúa como una especie de auditor de las cifras que proveen los gobiernos que sigue con interés el mercado compuesto por los tenedores de obligaciones de un país. Indicar en esa ocasión que el Cr. Danilo Astori sería quien manejaría los hilos de las finanzas públicas fue evidentemente acertado, tal como los resultados electorales lo demostraron, dejando de lado las críticas que se le pueden achacar a los gobiernos del Frente Amplio.



- Denigrar al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sugiriendo que son unos pocos banqueros los que manejan el banco central, como una empresa privada y emiten a “piachere” me parece audaz. A principios del siglo, pasado no era inusual que los bancos privados invirtiesen en una entidad que los fuera a regular y en momentos de necesidad proveyera liquidez descontando, sus préstamos o bonos. El tema fue evolucionando bastante. El presidente del directorio del sistema de la Reserva Federal (son 12 los bancos) es elegido por el Presidente de la República, con el consentimiento y asesoramiento que le preste el Senado. De privado le queda poco. La reserva Federal es una herramienta independiente del gobierno aunque obviamente, no inmune a las presiones de la Tesorería, de la Contraloría de la Moneda y otros centros de poder.



Está bien que así continúe siéndolo. Es obvio que fracasaron en la supervisión del sistema que motivó la gran recesión del 2008/9, pero lo cierto es que tuvieron muchos aliados en la gestación del gran fraude de las hipotecas “sub-standard” y prácticas conexas.



- Finalmente, atacar hoy día a la Comisión Trilateral, apoyando la tesis “progresista” y conspirativa que el curso de la historia del mundo es manejado por ogros capitalistas que pertenecen a esta organización, me parece ingenuo y “demodée”. Es cierto que ha apoyado la globalización con los grandes logros y desafíos que presenta, pero en mi opinión, es mejor esto que resistirse al cambio, no querer o saber adaptarse y mirarse el ombligo. Para dar un ejemplo local, el haber rechazado el TLC con EE.UU. Haber dejado pasar el tren. Entre los supuestos crápulas se menciona a los Rockefeller. No se me ocurre otra familia que haya contribuido más con obras de beneficencia y filantropía, luego de que su fundador desarrollase el combustible para el motor a explosión y le diese un nuevo impulso a la revolución industrial. Durante la gran depresión que comenzó en 1929, entre otras cosas, el magnate mandó construir el conocido Rockefeller Center, creando miles de empleos, en contraste con lo que se hizo en otras naciones. La Trilateral fue un semillero de hombres y mujeres ilustres. No todos sus miembros fueron de mi gusto, pero quiero rescatar a su principal ejecutivo e intelectual, Zbigniew Brzezinski, quien fue asesor de seguridad nacional del Presidente Carter (a quien nadie puede acusar de derechista) autor de libros de trascendencia. Además fue el impulsor de las mágicas palabras: “Derechos Humanos”.