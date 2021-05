Fluviales y portuarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vale la pena efectuar un breve balance entre proyectos y realizaciones en esa área acuática.



1.- El proyecto de la Hidrovía del Río Uruguay, del que hace más de un año dijimos que era de muy difícil concreción por razones geopolíticas, limítrofes, jurídicas, hidrológicas, de dragado, logísticas, diplomáticas y de costos, ya fue…



El gobierno argentino ha manifestado que no admite que la Comisión Administradora del Río Uruguay ingrese a las aguas de ese curso fluvial que no sean de competencia de la misma.

Es decir, más allá del tramo compartido por ambos países. Por ende, a “desensillar hasta que escampe…”.



2.- El acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo para dragar el canal de acceso a 14 metros de profundidad, ya fue…



Nuestro gobierno ha reconocido que lo autorizado, conforme al procedimiento de consulta previsto en los arts. 17 y ss. del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, fue sólo hasta 13 metros de profundidad, con un cambio de arrumbamiento a partir del kilómetro 42, 400 y hasta el kilómetro 57.



Por otra parte, este tema ha quedado totalmente laudado por la nueva solicitud efectuada para alcanzar los 14 metros de profundidad. Que se ha hecho en forma muy desprolija; porque se efectuó sin ningún tipo de elementos técnicos, cartas náuticas, estudios batimétricos y de impacto ambiental, etc. etc. Pero que implica un indudable reconocimiento a lo que sostuvimos en reiteradas publicaciones.



3.- El tema Terminal Cuenca del Plata (Katoen Natie) ha quedado laudado con el acuerdo celebrado recientemente. Pero el mismo ha generado críticas y reacciones muy adversas que es probable que transformen a nuestra principal terminal portuaria en el ámbito de duras controversias gremiales, empresariales y jurídicas, que sería muy difícil de prever a esta altura de los acontecimientos.



Si a ello le agregamos el incumplimiento, por parte de la Administración Nacional de Puertos, del contrato de dragado del canal de acceso celebrado con una empresa china, después de un proceso licitatorio, parece indudable el panorama ominoso que está resultando de las decisiones que comentamos.



4.- Durante 20 años y en varios períodos, fui dirigente del Club Defensor Sporting, pero el lapso que más disfruté fue el de los años 1961 y 1962, cuando el Presidente de la Institución era Don Luis Franzini que fue un directivo de excepcional nivel en todo sentido.

Sucede que Franzini tenía una forma de hablar diferente, del tipo de Canovas del Castillo o de Castelar o de Juan de Zorrilla de San Martín y utilizaba con frecuencia expresiones no habituales en nuestro lenguaje cotidiano.



Dos de las que recuerdo creo que son aplicables al panorama actual portuario, cuando decía “no transformen esto en un campo de Agramante” y hay una “espada de Damocles colgando sobre nuestra Institución”.