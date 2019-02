¿Qué firmó Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Quién habrá firmado por Uruguay?, ¿le dolió?



En la mañana Nin Novoa se abanicaba con una declaración que no “reclamaba” nada a Maduro, ni le podían “poner condiciones”.

De tarde se secaba la transpiración con una declaración (ojo al piojo, una declaración no es un acuerdo, no obliga a nada, son expresiones de deseos) que Uruguay había firmado, pidiendo, afirmando, reclamando, condicionando.



A) Pide elecciones libres, transparentes y creíbles.

El GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la constitución venezolana.



B) Afirma que en Venezuela no hay “plena democracia”, no hay “separación de poderes”, no se respeta la constitución ni a la Asamblea Nacional.

Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional.



C) Afirma que los derechos humanos de los venezolanos no son respetados.

El GCI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos debe ser respetada. Deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución.