Firmas contra la LUC

Me he enterado que están firmando contra la LUC uruguayos que viven en Argentina.



No me parece justo que gente que vive en otro país tenga derecho a decidir sobre nuestro futuro.



Si quieren hacerlo vengan a trabajar a nuestra tierra, y a “pelearla” todos los días, como lo hacemos los que vivimos aquí.