Firmas contra la LUC (II)

*|Me parece correcto que el Presidente les haya negado la Cadena Nacional.



Me cuesta entender cómo aún no se han dado cuenta que la mayoría de los uruguayos aprueba la Ley de Urgente Consideración y por eso votó a este gobierno.



Quiero comentarles una anécdota que viví a pocos días del balotaje. Grupos del Frente Amplio iban casa por casa para convencer a la gente de porqué no debía votar a Lacalle Pou.



En una oportunidad, golpearon mi puerta y salí, quería escuchar qué tenían para decirme.



El grupo estaba integrado por dos personas mayores y una joven que rondaría los 18 años. Esta jovencita me dijo que si yo votaba a Lacalle Pou, ella no iba a poder ir a la Universidad (¡sí, aunque no lo puedan creer!); porque las privatizaría. Que se iba a derogar la ley de aborto, y que poco a poco íbamos a perder todos los derechos, etc.



Yo le pregunté si ella sabía que vivía en un país democrático, donde hay una separación de poderes y que el Presidente no puede hacer lo que quiere y como quiere. La persona mayor que la acompañaba era una profesora, a la cual le pregunté por qué no le informaba correctamente a la joven y sobre todo darle las herramientas necesarias para tener la libertad de elegir y decidir... Y no hacerle repetir frases y dichos que no comprendía en lo más mínimo.



En fin, son años perdidos en educación y formación en valores. ¡Una pena!

Por todo esto, estoy casi segura de que aquellos que firmaron contra la LUC, en su mayoría, no tienen idea de qué se trata.



Por eso les digo, el país está luchando contra la pandemia, y lo viene haciendo bastante bien, no perdamos el tiempo en temas que ya fueron laudados.



Miremos hacia el futuro, y sobre todo, apostemos por una buena educación para nuestros jóvenes.