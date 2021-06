Firmas contra la LUC (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quienes juntan firmas contra lo que votaron primero, deberían explicar por qué dan marcha atrás a su decisión y luego repasar la Constitución que muy claro dice que el sistema vigente en el país es "Democrático, Republicano y Representativo"; y por lo tanto, ese argumento tira al piso la posición de condena por la forma en que fue aprobada la LUC.



En segundo lugar, deberían señalar que su defensa del viejo "status quo" sólo busca impedir los cambios que la ciudadanía expresó con total claridad desde julio de 2019 hasta la actualidad; donde casi el 60% apoya la acción del gobierno en una sostenida demostración de por donde pasa la voluntad popular.



Y por último, deberían observar que las supuestas miles de firmas (hasta ahora nadie las verificó) son, nada más y nada menos, unas 400.000 menores a los votos de noviembre de 2019.



La ciudadanía no es tonta ni se deja engañar por quienes aún no aceptan que no sólo perdieron el gobierno sino, y lo que es más contundente, perdieron el apoyo ciudadano y popular.



Y si se sienten amenazados por algunas auditorías, lo mejor es preparar sus defensas de lo que puede pasar en la esfera judicial.



La LUC es el cumplimiento de un plan de gobierno que cuenta con el 60% de apoyo popular. Y eso no hay Cadena que lo cambie.