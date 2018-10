@|Después de mucho tiempo de idas y venidas, el gobierno se decide a resolver el tema de las fincas abandonadas, para lo cual saca un decreto que obliga a dar un uso adecuado a esas viejas construcciones.



Ciertamente se puede estar de acuerdo con dicha resolución, principalmente si tenemos en cuenta que muchas casas y edificios abandonados han servido y sirven para refugio de indigentes, como también guarida para delincuentes y bocas de pasta base.



En especial Ciudad Vieja acumula un número importante de padrones a los que se les puede dar un destino práctico y redituable, ya sea como vivienda, ya sea como proyecto turístico y comercial.



En lo personal desde hace tiempo que tengo algunas ideas al respecto de cómo aprovechar esos espacios, tomando como ejemplo el casco antiguo de Colonia del Sacramento.



Si bien no todas las calles y cuadras de Ciudad Vieja reúnen las condiciones para devolver el aspecto que lucían en tiempos coloniales, no obstante ello hay determinados tramos que se prestan bien a esos propósitos.



Tenemos ejemplos de arquitectura de diferentes épocas y estilos, lo cual es casi único en Montevideo, y que suscita la admiración de los numerosos turistas que deciden pasar unos días en algún hotel de la zona.



Pero como todo en este país las decisiones tardan, los jerarcas de turno no se toman el tiempo para valorar adecuadamente el potencial que tienen al alcance de la mano y cuando queremos acordar ya es tarde.



Si le sirve al gobierno le paso algunas ideas acerca de cómo incentivar la inversión en tan antiguas construcciones; una idea es que por un tiempo determinado se reduzca algún impuesto de los que cobra la IMM, lo que permite al inversor realizar una buena recuperación del inmueble, como también del monto invertido.



En especial si dicho inmueble tiene un destino cultural, sea cual sea el destino de la inversión, la condición principal será que tenga esa finalidad.

También puede suceder que haya algún interesado en adquirir una finca con finalidad de vivienda, razón por la cual también sería bueno buscar algún tipo de ventaja que permita realizar un buen reciclaje.



En fin, ideas y ejemplos hay muchos, siempre y cuando haya voluntad de hacer las cosas bien y no con la única finalidad de lograr votos en las próximas elecciones.