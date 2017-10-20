Fin de semana largo

Enamorada de la Rambla Montevideo

@| Para mi, el fin de semana del 12 de octubre es uno de los mejores del año, porque es el primero, o el único, de la primavera, y realmente lo disfruto muchísimo.

Salí a correr por la rambla, como lo vengo haciendo hace más de un año. Hoy la Rambla estaba llena, todo el mundo disfrutando de caminar, correr o andar en bici, pasear niños o perros, por lo que decidí bajar a la playa que estaba menos poblada. Me encantó ver que ya, a las 10:00 de la mañana, había familias en la playa con niños disfrutando de la arena y el agua, ayudándome a evocar los mejores recuerdos de mi infancia. Les miré el color de la piel y deseé que les hubieran puesto bastante protector solar, para que pudieran seguir disfrutando de la playa por mucho tiempo.

Seguí corriendo, disfrutando a tope, y de repente veo que viene volando una bolsa de nylon de un supermercado del medio, y se mete en el agua, en una orilla que estaba bastante limpia. Miré para arriba, para ver si alguien venía a buscarla, pero los que la dejaron ir no se movían. Traté de agarrarla, pero la ola se la llevó, y cuando estaba considerando meterme a sacarla con championes y todo, vi a un vecino que venía caminando descalzo y el pedí ayuda. La sacó, le agradecí y le dije que buscaría un basurero donde tirarla.

Empecé a mirar hacia la rambla; ni un basurero a la vista. No vi ningún basurero en la playa Pocitos, mucho menos alguien controlando que la gente no tire residuos al mar. ¿Por qué la temporada no comenzó? Hay gente en la rambla todo el año.

Seguí corriendo; llegando a Trouville me crucé con un vecino en cuclillas en la orilla desenterrando bolsas de basura y otros residuos y poniéndolos en una bolsa de plastillera. Le pedí si podía dejarle las bolsas (a estas altura ya eran más de una) que había recolectado. Me sonrió amablemente y me dijo que sí. Me quedé mirándolo, era una persona sencilla; estaba dedicando la mañana a sacar bolsas del mar. Posiblemente él era el responsable de que la primera parte de la playa, por donde yo había pasado, estuviera bastante limpia.

Seguí corriendo. ¿Cuánto tiempo más podremos seguir disfrutando de la rambla y la playa si no tomamos medidas? ¿Por qué no hay muchos más basureros en la playa? ¿Por qué nadie controla que no se tiren residuos al mar? ¿Por qué no hay brigadas de gente limpiando las playas?

No es un tema de burocracias, planteos sindicales, políticas públicas ni ninguna de las polémicas habituales. Es un tema de asumir responsabilidades y levantar la mira, ser creativos y pensar, el Municipio CH, la IMM, el MVOTMA, el MIDES o quién sea, como hacemos para que esos niños que hoy salieron a pasear en carrito por la rambla lleguen a disfrutar de un fin de semana largo como el que yo disfruté.