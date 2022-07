H.P. y la "Contra" Filosofal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se cumplen 25 años de que se escribiera este éxito de la literatura denominado “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.



Según dicen quienes hacen comentarios sobre este libro, se trataba de un niño con poderes de mago, que algunos políticos de nuestro país pretenden, desde la oposición, hacer que aquí exista un mundo de fantasía, lo que durante los quince años que estuvieron en el poder, con mayorías absolutas, no lograron.



Lo que sí lograron fue dejar un cuantioso déficit fiscal, sustancioso incremento de los impuestos sobre la población y una alineación con gobiernos no democráticos.



Sería de gran utilidad para hacer que por arte de magia no hubiera que aumentar los combustibles porque el precio del petróleo subió desde que Rusia invadió a Ucrania, o para que no subiera el pan o la harina. O que hubiera ganado vacuno solo para consumo interno; o para que los profesores de Secundaria fueran a clase cuando tienen ganas, sin que la “derecha” los persiga para que cumplan con su deber.



Frente al mundo de fantasía que la autora de Harry Potter describió, la realidad cotidiana es muy diferente, y entonces tenemos un grupo de personas que se dedican exclusivamente a encontrar defectos o errores en cada una de las acciones que nuestro gobierno lleva adelante, además de culparlo de la inflación y la caída del salario, que existe en el mundo entero.

Demás está decir que lo hacen mientras disfrutan de jugosos sueldos o retribuciones pagados por nosotros, los contribuyentes.



Tenemos a quienes tienen la capacidad visual de observar que mientras un fotógrafo le sacaba una foto al Presidente de la República, rodeado de jugadores de la selección uruguaya de fútbol, se percataron de que un jugador se agachaba, argumentando que no quería salir en la misma.



Ahora, hasta la señora Intendente de la capital, se ofusca porque el Ministerio de Educación y Cultura resolvió la intervención de un club de fútbol de un barrio citadino porque sus autoridades no han cumplido con diversas obligaciones establecidas en su Estatuto. Aparentemente, muchos de sus afiliados simpatizan con la “izquierda”, lo que habría derivado en esta intervención decretada por la “derecha”.



Otro sí digo, la prohibición de que el avión iraní-venezolano entrara en nuestro espacio aéreo y luego aterrizara en Carrasco, se trató de otro delirio de la “derecha”. Nuestros vecinos de la otra orilla del Río de la Plata, ya habían sido advertidos de que en el citado avión podría haber terroristas, además de que ellos no le habían suministrado combustible para que regresara a Caracas. Sin aviso, nos enviaron el “regalo” para que nos hiciéramos cargo, lo que se evitó gracias a la advertencia de Paraguay, que tampoco les autorizaba a sobrevolar su territorio. Ahora, ¿por qué no fueron a Bolivia, para lo que tenían combustible suficiente? Se supone que allí tendrían condiciones más favorables por su ideología.



Cuando se trata de noticias que puedan favorecer en general al país, muchas de ellas propiciadas por la actual administración de gobierno, la oposición guarda silencio absoluto.



Esto ya lo vivimos cuando el último gobierno del Partido Colorado y que terminó en quince años de administración frentista. ¿Queremos que esta circunstancia se repita? ¿O debemos enfrentar la mentira o la tergiversación sistemática de la realidad? Enfrentemos la “contra filosofal”...