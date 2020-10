Fiestas y manifestaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Secretario de Presidencia Dr. Álvaro Delgado:



Me dirijo a usted porque es quien ha sido el vocero y primer promotor de la libertad responsable, con lo que no podría estar más de acuerdo, una actitud generosa y amplia que hace mucho no teníamos.



En esta pandemia es muy importante el concepto de libertad responsable; nos ha permitido mantener los motores prendidos y ahora se está reactivando el país, no para todos y no todo lo que se quisiera, pero es muchísimo más que nada.



Por estas cosas es que va mi más sincera felicitación a todo el equipo de gobierno, y también a la oposición que ha aportado lo suyo.



No participo de las marchas y creo que no es lo más oportuno, pero por supuesto que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse de la forma que entiendan más conveniente. Es una actividad al aire libre y que una parte respeta las normativas.



Lo que me parece irresponsable y deleznable es la realización y participación de una fiesta de 400 personas sin ningún tipo de protocolo. Si yo conduzco mi vehículo en forma temeraria, el seguro no me va a cubrir en caso de accidente.



A estas personas que participaron de esta fiesta se les deberían suspender los derechos mutuales por 30 días; si tienen que internarse que lo hagan a su costo. No me parece que tengamos que ser solidarios y que se beneficien de un sistema de salud cuando se lo desafía con esta fiesta.



Una cosa es una manifestación de un par de horas al aire libre y donde una parte cumplió el protocolo y otra cosa es una fiesta en un lugar cerrado y tupido de gente sin ningún protocolo; la verdad no hay derecho.



Personalmente no quiero pagar por unas personas que se creen más vivos que el resto. Si voluntariamente tomaron el riesgo de asistir a una fiesta sin protocolos pensando que a ellos no les puede pasar nada, que también tomen el riesgo de quedarse sin cobertura mutual y tengan que pagar en caso de infectarse.



Para comenzar que se les haga un hisopado a todos los asistentes y se lo cobren, es lo mínimo que se debería hacer.