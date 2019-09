Fiestas de adolescentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Soy mamá de una adolescente de casi 17 años. Es una chica responsable y estudiosa y cada tanto me pide permiso para ir a bailar a esas fiestas para jóvenes menores de 18 años.



Lo curioso de estos eventos es la organización.



Por Instagram anuncian la fecha del próximo baile. El lugar generalmente lo informan el mismo día y próximo a la hora de comienzo. Lo hacen de esta manera para que cierta gente no se entere del baile y no vaya a hacer lío, según dicen.



Pues bien, los jóvenes se citan con los vendedores (que generalmente son estudiantes de otros colegios privados) para comprar las entradas que rondan entre los $300 y $500 cada una. La entrada consiste generalmente en una pulsera de papel que dice el nombre de la fiesta y la fecha.



Hasta ahí yo diría que un poco informal, pero bueno, son jóvenes...



El problema es que ya ha pasado más de una vez, que estas fiestas se han suspendido, a veces incluso unas horas o minutos antes del comienzo; y además de ser una acción irresponsable, las excusas son inadmisibles.

Es así, que informan por Instagram de la suspensión y dicen que quizás se pase para el sábado próximo. A veces no se realiza.



Mi hija en esta última oportunidad, le informó a la vendedora que en la próxima fecha no podría ir y que le devolviera el dinero, porque no había sido su culpa que se suspendiera. Nunca recibió una respuesta.



Entonces, como madre me pregunto: ¿estos jóvenes acaso no se dan cuenta que está mal lo que están haciendo?, ¿que sí o sí deben devolver el dinero porque no cumplieron con lo que prometieron? Y que los únicos responsables de la suspensión son los organizadores.



Quiero creer que sucede esto porque son jóvenes e irresponsables y que no es una forma de recaudar dinero con total falta de ética.



Sería bueno que fueran cambiando esta modalidad, porque a los padres nos genera mucha incertidumbre y desconfianza.