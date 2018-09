Fibra óptica y cortes de luz

ANTEL ha realizado una amplia propaganda acerca de la fibra óptica que no hay ninguna duda que es un adelanto en el tema comunicaciones, dado que según se dice “Debido a sus ventajas sobre la transmisión eléctrica, la fibra óptica ha sustituido en gran medida las comunicaciones mediante cables de cobre en las redes del mundo desarrollado dado que la transmisión de la señal a lo largo de la fibra, garantiza que la señal no sea demasiado débil ni distorsionada”. Suena muy lindo pero…

Días pasados llegaron a mi domicilio dos funcionarios de ANTEL y realizaron la conexión del teléfono a la fibra óptica. Lo único que me dijeron fue que no apagara el modem, no me llamó la atención porque aunque no es el caso nuestro, conozco personas que lo han desconectado, pero no dijeron nada más, ni hicieron ninguna advertencia respecto al funcionamiento futuro. Al poco tiempo comenzamos a notar problemas, el teléfono no tenía tono, de pronto se normalizaba sin ningún motivo aparente. Llamamos a la persona que realiza el mantenimiento y luego de la revisación llegó a la conclusión que no había problema con el apartado, pero que como recientemente había cambiado el sistema, sugirió que llamara a ANTEL y consultara.

Con el correr de los días notamos que cuando se corta la luz también se corta el teléfono. Llamé a Servicios de Reclamos de Telefonía Fija y Datos suponiendo que había habido algún problema en la instalación y me atendió un hombre, le planteé el problema y me dijo que era así, que cuando se corta la luz, lo mismo pasa con el teléfono. Pregunté cual era la solución y me contestó que debía comprar un generador, dando por terminada la información, no sin antes agradecer la llamada.

Quedé muy sorprendida y no conforme con la contestación al otro día volví a llamar y me atendió una mujer que me contestó lo mismo, sin mencionar el generador. Le dije que no quería el cambio que deseaba volver al sistema anterior y manifestó que ”no se puede volver atrás y de ahora en adelante siempre va a ser así”.

Comentando la situación con familiares y amigos constaté que el problema es general, a todos nos sucede lo mismo, después del cambio de conexión comenzaron los problemas en el servicio.

Realmente es sorprendente, nos imponen un cambio, (porque no lo pedimos), que en lugar de mejorar un servicio lo empeoran generando gastos extras. Si es imprescindible el generador para que funcione bien, considero que lo debería suministrar el Ente que es el responsable de la situación y que nos ha embretado en el problema.

En momentos en que los ciudadanos no estamos seguros fuera ni dentro de nuestros hogares, los apagones son más frecuentes y de mayor duración, ahora también estamos sin servicio telefónico, quedando completamente aislados. Me dirán que estamos en la era de los celulares y es cierto, pero ¿cómo se carga un celular sin energía eléctrica?

¿Y quien se hace cargo de esto? Porque pagamos por un servicio los 365 días del año que hasta ahora venía funcionando perfectamente y con los cambios realizados por el Ente pasó a ser deficitario.

Para hacer cambios radicales tiene que haber una infraestructura acorde que parece que en este caso no existe, falta algún eslabón en esta cadena.

En la propaganda nos hablan de los adelantos de la tecnología, etc. , lo muestran muy lindo, muy progre, pero…