Sin fibra óptica

@|Hace meces que estoy reclamando a Antel que mejore mi Internet, la cual se corta todo el tiempo.



Es por antena; estuvieron viniendo durante una semana hasta que me cambiaron la antena, lo cual fue peor, porque dentro de mi casa me quedo sin Internet.



Estoy cansada de reclamar y que no solucionen. Somos varios vecinos con el mismo problema, los cuales también reclamaron y tampoco tuvieron solución.



Pedimos la continuidad de la fibra óptica, la cual le falta un tramo de 100 metros. Colocaron fibra hasta la mitad de la cuadra. Estamos pagando por un mal servicio. Las actividades por Zoom se cortan y se hace imposible conectarse nuevamente. Tengo contrato con Antel para mi celular y para trabajar uso los datos ya que no tengo otra solución.



Le pedimos a Antel que nos conecte la fibra óptica y así terminar definitivamente con este problema.