@|Vivo en Shangrilá, Ciudad de la Costa, donde está llegando luego de mucho tiempo la fibra óptica.



Consulto con mi N° de línea y me indica que: “Actualmente la zona de tu hogar no tiene disponibilidad de fibra. Mirá las zonas de instalación ejecutadas y las próximas para instalar fibra en el mapa de cobertura”.

Miro el mapa de cobertura y la calle en que vivo (Roma entre Río Branco y Venecia) figura como zona verde o sea obras ejecutadas.



Entonces... ¿tengo o no tengo?



Llamé varias veces a Antel e incluso envié mail recibiendo diferentes respuestas.



Por razones de trabajo me es necesaria, pero al parecer tengo que esperar que la pera madure y caiga.



Estaría bueno que los clientes estemos informados correctamente.