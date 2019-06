Feroz ave rapaz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|He tenido acceso a la sentencia judicial por la cual el magistrado condena al Ministerio de Defensa y a la Prefectura Nacional Naval a cumplir con el contrato que los vincula con los hermanos Etchegaray, ordenando la venta de la famosa águila del Acorazado Graf Spee.



Pero no es a esta ave que me refiero en el título de la presente carta.

De la lectura de la sentencia surgen una serie de argumentos y chicanas de parte del Estado, que si las realizara algún privado, sin dudarlo lo calificaríamos de sinvergüenza.



Hoy me entero de que el Ministerio va a apelar el fallo, prolongando así una situación de abuso y prepotencia impune, bajo el pretexto de estar defendiendo los derechos del Estado.



Por si no han entendido los responsables, la mejor forma que tiene el Estado de defenderse es honrando sus contratos, y respetando a ultranza la seguridad jurídica.



Es totalmente inadmisible en un Estado de Derecho, que uno de los argumentos del Estado es que “ha cambiado su voluntad política”.



A eso, me refiero en el título.