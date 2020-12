Ferias en pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Sra. Cosse, Intendente de Montevideo, en acuerdo con las autoridades que conforman el grupo asesor para el Covid-19, ha decidido suspender todo lo que conlleve aglomeraciones.



Estoy sorprendida lo que vi en la tarde del pasado miércoles 9/12, un camión trayendo las estructuras para el armado de la feria de la plaza del Complejo Escolar Felipe Sanguinetti (8 de Octubre, entre Felipe Sanguinetti y Mª Stagnero de Munar). Ésta comenzó el pasado sábado 12 de diciembre y finalizará el 6 de enero de 2021.



Vivo en la esquina y conozco bien lo que pasa cuando cientos de personas se aglomeran allí para hacer compras.



Cuando llega el día 5/1, en la mañana comienza el armado de puestos para lo que llaman la Noche Blanca. En todo 8 de Octubre, desde Propios hasta más allá de Larravide, se instalan los puestos en ambos lados y el centro de la calle; dura hasta el día 6. Miles de personas recorren ida y vuelta ese trayecto.



¿Quién controlará esas multitudes? ¿Respetarán las distancias, llevarán mascarillas en el lugar correcto, tendrán alcohol en gel? En verdad me asusta, porque yo te cuido, tú me cuidas... ¿o no?