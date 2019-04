Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El día lunes 22 consulté –como lo hago todos los lunes– la página del Diario Oficial del IMPO para enterarme de lo publicado en la semana. Para mi ingrata sorpresa, la última publicación correspondía al viernes 12, es decir que ya sumaban diez los días sin publicaciones oficiales.



Puedo entender que un organismo público como IMPO no trabaje los domingos y tal vez algo menos los sábados, pero que en toda la semana de turismo, que este año se extendió hasta el lunes 22 (correspondiente al feriado laborable del 19) no trabaje, me resulta totalmente ilógico.



No hay ni un feriado no laborable (es decir, feriado de verdad) en dicha semana… Si uno mira el almanaque, los únicos días que están marcados en rojo (aún siendo laborables) son el jueves 18 y el viernes 19… ¿Por qué entonces las autoridades de IMPO determinaron que no se trabaje ni un día, entre los días 13 y 23 de abril? ¿Será que lo “superfluo” de su función y lo bajo de sus costos justifican la decisión?



Aclaro que tomo el ejemplo de IMPO pero estoy seguro de que se repite en prácticamente todos los organismos públicos.



¿Será entonces que tenemos un costo de Estado tan bajo, que justifica el lujo de pagar a nuestros funcionarios seis días laborables sin que los hayan trabajado? ¿No habrá en los feriados laborables un tema urgente a regular, con el fin de al menos dar una señal de que se quiere mejorar la eficiencia del Estado, en lugar de recurrir –como siempre– al aumento de la carga impositiva de quienes trabajamos (incluso los feriados laborables)? ¿O será que el peso de perder esos feriados es muy grande para los legisladores?

Y aquí me refiero a su necesidad de descanso tras un comienzo de año seguramente agotador… después se quejan de la baja credibilidad de su función y no entienden cómo outsiders como Sartori logran tanta adhesión en tan poco tiempo…



Señor legislador, ¡deje de pensar en su beneficio propio y por una vez, haga lo que tiene que hacer!