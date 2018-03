Feminismo de moda

@| En este mundo tan mediático, donde Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. son más utilizados que la propia comunicación verbal ¡ahora nos enteramos que existe una sociedad machista! ¡Chocolate por la noticia! Desde que el mundo es mundo (por lo menos desde que existen registros históricos), aún en la propia Biblia que nos cuenta de Adán y Eva, han existido hombres y mujeres que complementándose y superando innumerables obstáculos, han construido lo que hoy es la sociedad humana.

En la Historia siempre ha habido relatos un tanto fantasiosos – según mi entender – lo de la serpiente y la manzana, lo del pecado original, lo de la cigüeña y los bebés, y varios otros introducidos por las diferentes religiones, credos, fantochismos, que en general utilizan la ignorancia y credulidad de las personas para su beneficio propio.



Han existido desde tiempo inmemorial, pero ahora se les ha clasificado bajo la sigla LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Tran sexuales), nucleando personas con diferentes orientaciones sexuales a las corrientes entre hombre y mujer. También se ha dado últimamente en calificar de “femicidio” cuando una mujer es asesinada por un hombre con el que ha mantenido una relación amorosa. Se castiga con una pena mayor al de otro tipo de asesinato, como si ello fuera óbice para refrenar a un hombre cegado por celos u otras motivaciones. Se trata de un tema cultural enquistado a través de los siglos y donde hoy día tenemos vivencias actuales, por ejemplo, en la religión musulmana, donde la mujer es tratada muy diferente del hombre. Nuestra ascendencia hispana – por siglos dominada e influenciada por los árabes – ha determinado en gran medida nuestra formación sexista. Si queremos que esto cambie, tenemos que educar desde niños a derribar mitos y barreras culturales y hacerles saber que la atracción amorosa y sexual existe naturalmente, para lo cual los padres también deberán participar.



Me pregunto ¿cómo se calificaría a un asesinato de un hombre por su pareja? ¿”hombricidio”? que si bien es menos frecuente también existe. ¿Por qué ha de tener una pena menos grave? ¿Cómo se calificarán a los homicidios entre integrantes del conglomerado LGTB?



El último grito de la moda mediática es el “acoso sexual”. Las preguntas son: ¿Por qué cuando eran ilustres desconocidas muchas de las ahora famosas toleraban ciertos desmanes de algunos “babosos” y no los denunciaron? ¿Qué ocurría cuando en los recitales de algunos cantantes de éxito, las asistentes en las primeras filas les arrojaban su ropa interior? ¿Qué sentimientos afloran entre las féminas cuando ven a Brad Pitt, Bradley Cooper o George Clooney? ¿Deberían ser discriminadas? ¿Qué certeza tenemos de que detrás de una acusación de acoso no existe un sentimiento de despecho?