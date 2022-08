Femicidios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@|La frecuencia de personas, en especial del sexo masculino, que matan a su familia y no sólo a su pareja, es más que alarmante.



Este problema debe ser prioridad del Ministerio de Salud Pública, ya que se trata por encima de todo de una perturbación mental.



Se necesita un debate no ideológico en busca de rutas de salida.



Se ha dejado la consideración del problema en manos de grupos que no han demostrado estar cerca de las soluciones de este flagelo. Tampoco hemos visto fotos de expertos en el tema o sea psicólogos y psiquiatras no politizados.



Se trata de que el MSP y también los medios faciliten estos intercambios.