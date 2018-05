Felicitaciones a Policlínica Malinas

@| Durante muchos años los usuarios de la Policlínica Malinas de ASSE, cuando el médico ordenaba un análisis debíamos sacar fecha en ventanilla y concurrir de 9 a 12 al laboratorio a confirmar la fecha, nos dieran los envases para orina o materia fecal y nos indicaran con cuantas horas de ayuno debíamos concurrir.



Si sacábamos fecha fuera de ese horario (cosa que ocurría a la mayoría debíamos concurrir otro día a confirmar, con las incomodidades y gastos que eso generaba.



Hoy sin gastar un solo peso y solamente usando la cabeza y el sentido común hicieron que la misma persona que da la fecha indique al paciente con cuantas horas de ayuno debe concurrir y le da los frascos e indicaciones necesarias.



Puede parecer una tontería, pero para mi como paciente me resulta un cambio notable que me saca de la mochila una cantidad de inconvenientes que me amargaban y desestimulaban cada vez que el médico me mandaba un análisis lo que indudablemente genera una mejor calidad de vida.

Felicitaciones a quienes instrumentaron los cambios.