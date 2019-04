¿Felices los cuatro?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lo del título y algo más debe ser cosa seria, porque siempre está en juego la vida de inocentes niños (que lamentablemente no votan) y adultos mayores en general por motivos obvios de la naturaleza y la biología.



Carolina Cosse: 1er. puesto en justificaciones, disimulaciones, falsas verdades; 1er. satélite uruguayo (desde Antel), apoyo total al vicepresidente Sendic, ¡para luego sugerirle dar un paso al costado! Antel Arena para hacer un 5 de Oro o una Tómbola: 20, 40, 45, 82, 91 en millones de dólares ¡y con dinero público! Entre varios más, lo más triste, “Cuba y Venezuela son democracias” … todo bien, ¡¡son diferentes aspectos de la democracia!



Daniel Martínez: “¡Estoy podrido (sic) por unos sindicalistas de Adeom que me hicieron la gestión, la vida imposible!” ¿Al mando del timón de una República Democrática? Compras innecesarias, ideas locas o locas ideas rechazadas por sus propios compañeros del Partido Socialista del Frente Amplio, incluso la de una 18 de Julio moderna, por un ex guarda de Cutcsa muy amigo del presidente Tabaré Ramón Vázquez.



Oscar Andrade abrazado (según sus convicciones comunistas) al capitalismo para lograr exponerse en un canal de televisión, ¡pago y todo! Exdiputado nacional de un Partido Comunista obsoleto en el mundo entero, que no pasa del 1%, 2% o 3% en cada elección nacional, con un senador y dos o tres diputados, comandan el timón gubernamental de cualquier presidente; y en la oposición luchan por lo mismo. ¿Podrá cambiar algo en los temas de seguridad, educación, política internacional en cuanto a lo competitivo y comercial, por ejemplo?



Mario Bergara: expresidente (siempre sonriente) del Banco Central -tal vez asesorado por Vázquez- aún en momentos bravos para el país (caso Sendic), para apoyar y luego cambiar por un debe alejarse, con la misma sonrisa. Recuerda al expresidente más pobre del mundo con aquello de como te digo una cosa te digo la otra, eso sí, manteniendo con coherencia su casi burlona sonrisa…



Son 4 ellos y ellas, hoy al parecer “felices los 4” para intentar comandar nuestro país.



Pienso y creo, y afirmo humildemente que se necesita ser independiente de presiones, corporativismos, de dogmatismos de viejos años, para seriamente timonear el barco.



El mundo no cambia, el sol sigue saliendo por el Este; cambian las personas y sobre todo quienes pensamos que cambiar se puede.