¡Felices 100 años!

@|Señores Directores del Diario El País:

Ante todo, ¡Felicitaciones por estos 100 primeros años y los que vendrán, que serán mucho mejores!



No me quería quedar al margen de participar saludando a tan prestigioso medio de prensa, el más prestigioso del país, que es parte de la historia del Uruguay y que esperamos siga por siempre informando y brindando así la comunicación de la realidad del Uruguay y el mundo. Deseo destacar la importancia de sus opiniones así como las de toda la prensa, reivindicando el derecho irrestricto, sin concesiones, sin renuncias a la libertad de prensa, sin la cual no existe democracia.



En este tiempo de leyes que pretenden amordazar parcialmente en la actualidad, tendiendo a la mordaza futura y total de la libertad de los medios y por ende, de la libertad de las personas.



El hecho de poder festejar 100 años, no es poco.



Bregando por la democracia, la libertad, derecho fundamental de los pueblos del mundo sin restricciones en la información y alentando a que haya en toda América y el mundo, cada vez más estos derechos, no sólo para grupos de interés, sino para todos en general.



Vaya mi sincero y humilde homenaje a un medio de prensa que peleó, pelea y espero lo siga haciendo por siempre por lo fundamental de los derechos de los seres humanos: la libertad, el respeto a todos los credos, sean de donde sean.