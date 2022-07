¡Por favor, que el juez use el VAR!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Voy a escribir desde el llano como un ciudadano más, porque no tengo conocimientos jurídicos y menos científicos como para poder argumentar.



Entiendo y comparto la libertad y el derecho que le asume a ese grupo de personas antivacunas a no recibir la misma pero: ¿qué pasa con la libertad y el derecho del resto de los ciudadanos uruguayos que, como padres, entienden y quieren a consciencia que sus hijos reciban la vacuna?



Sería interesante que los periodistas consultaran al Sr. juez Recarey: ¿bajo qué rigor científico basó su decisión para quitarles esa potestad a los padres? ¿Cuál es la razón jurídica que justifica que los derechos de unos cercenen el de los otros? ¿Existen para él ciudadanos de categoría “A” y ciudadanos de categoría “B”?



Los uruguayos queremos y tenemos el derecho a saberlo, porque la resolución es insólita, ya que no se ha reportado ningún caso que amerite tal cuestionamiento.



Sr. juez Recarey tengo otra duda: ¿no ha considerado usted prohibir la venta a los niños de ciertas golosinas de dudosa procedencia y que está demostrado que traen consecuencias dentales y de obesidad?



Honestamente creo que, con sus conocimientos en la materia, urge que usted lo haga.