Fantasma recaudador

@|Enero 2019, nos disponemos a pagar la patente como todos los años lo hacemos en fecha.



Para nuestra sorpresa, 2 multas; una de Montevideo del año 2017, otra de Colonia del 2018.



En ambos casos las patentes fueron pagadas en tiempo y forma, las multas no estaban.



En Montevideo entro en la web y veo la foto, fecha y lugar donde ocurrió, pero a Colonia no fui en el transcurso del año pasado, por lo que es imposible haber sido multado.



Nos dirigimos a nuestra Intendencia Canelones, pero nada, las multas no son de acá hay que reclamar donde se realiza la multa.



El SUCIVE es un ente recaudador que no existe; sólo vuelcan los importes y no podemos protestar ni reclamar a nadie, no hay responsables.



Otra vez nos embroman.