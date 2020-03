Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Pocos días han transcurrido desde el cambio de gobierno. Sin embargo, ya hay quienes comparan una decena de días, contra cinco mil cuatrocientos ochenta que gobernó el Frente Amplio con mayorías absolutas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento.



Se busca el más mínimo desliz, o se inventa con el mismo carácter altisonante con que, sin pestañear, fundieron Ancap, llevaron adelante proyectos tan irrealizables como costosos (Gas Sayago, Puerto de Aguas profundas en Rocha, etc.,etc.) para criticar sin piedad cualquier acto o proyecto que lleve a cabo la nueva administración.



Así como el “coronavirus” se ha expandido sin tregua por todo el mundo y está paralizando la economía global de modo que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como “pandemia”, aquí se está desarrollando el “critica virus” del FA que pretende paralizar la gestión del gobierno coaligado.



La sociedad uruguaya está cansada de la inseguridad existente, del creciente número de crímenes y del narcotráfico. Por eso promovió a través del voto soberano el cambio de gobierno. Las autoridades salientes no lo han asimilado, y cuestionan cualquier cosa que se haga para intentar modificar esta realidad heredada de la inoperancia de los gobiernos de los últimos quince años. La policía está en la calle siguiendo órdenes del Ministro del Interior y procura acorralar a la delincuencia. Son los mismos efectivos uniformados, que ahora se movilizan con el apoyo de sus jefes, algo de lo que carecieron anteriormente. Llueven las denuncias de acoso policial, como pronto ocurrirán también contra las Fuerzas Armadas cuando patrullen las fronteras. Algunas serán verosímiles, otras no tanto, pero seguirán en el candelero.



El menú es tan extenso como imaginativo. Se critica y se hacen paros contra un proyecto de ley, aún no presentado al Parlamento. Se despotrica contra la “urgencia” de la “ley de urgente consideración”, argumentando sus plazos acotados, olvidándose que existen los mismos plazos para la consideración de leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas, donde en los gobiernos anteriores del FA se incluían artículos sobre otros temas que se querían sacar a toda costa. Se habló de la tardanza en proponer las autoridades de los Entes Autónomos, sin que ellos lo hayan hecho. El ajuste de tarifas alcanza ribetes de sainete, achacándose las culpas entre gobierno anterior y actual, pero con una única consecuencia: los consumidores pagaremos más por servicios estatales, monopólicos e ineficientes. La única ventaja es que esta vez les ganamos tres meses.



¿Qué podremos hacer para combatir a este “virus”?



1- Adquirir tapa-oídos, en vez de tapa-bocas.

2- Alternativamente, apretar el botón de “mudo” del control del televisor, cada vez que entrevisten integrantes de los gobiernos de los últimos 15 años.

3 - Recomendar a estos últimos el uso de tónicos para la memoria o alternativamente pasar grabaciones de sus dichos cuando justificaban los aumentos de impuestos, llamándoles de las más variadas formas.

4 - Educar sobre todo a los jóvenes a que aprendan a escuchar más de una opinión, que no existen verdades únicas, ni dueños de las mismas.



Al pueblo uruguayo ¡Salud! y que seamos capaces de combatir los virus contaminantes...