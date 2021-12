FANCAP sabotea el patrimonio del Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sucedió lo que las autoridades de ANCAP habían advertido. La medida terrorista del sindicato al paralizar la refinería provocó una obstrucción en una válvula que la mantendrá inactiva por aproximadamente diez días, con la consiguiente pérdida millonaria que esto significa. Afortunadamente, las autoridades del organismo fueron previsoras y adquirieron combustible en el exterior y así evitar que la población, el transporte y la industria sufran desabastecimiento. Estos personajes parece que no han asumido que son empleados y no tienen injerencia en las decisiones del Directorio. Están en contra de la búsqueda de un socio para la producción de pórtland, a pesar de que se estima para este año una pérdida de US$ 6.000.000.



Se aseguró que esto no significará ninguna pérdida de puestos de trabajo, por lo tanto el reclamo del sindicato no tiene sustento.



Si quieren hacer política consíganse un puesto con sus amigos del Frente Amplio. Ya bastante curro tienen con la licencia sindical que todos los uruguayos pagamos como giles, para que nos hagan la vida imposible.



Este paro de la refinería me parece que lo que busca es ocasionarle pérdidas al organismo al no poder venderle combustible a UTE para que ésta le venda energía a Brasil. Esto traería como consecuencia el aumento de los combustibles a nivel país, lo que generaría la molestia de la población. Todo vale con tal de complicar al gobierno.



Son unos privilegiados porque son inamovibles, algo que se debería estudiar y además cuentan con salarios mínimos de $ 30.000, a lo cual se agrega: viático, comida, hogar constituido, prima por nacimiento de hijos, prima por matrimonio, prima por antigüedad en años de trabajo, partida anual por cumplimiento de meta.



Hace años, la empresa mantenía un convenio con el sindicato, el cual debió denunciar y dejar sin efecto en virtud que estos patoteros habían violado la norma de avisar con anticipación las medidas de paro que se tomarían.

Sería bueno que Gerardo Rodríguez explicara por qué se hicieron los distraídos cuando Sendic gastó US$ 80.000.000 en un horno para la planta de pórtland de Paysandú y que nunca se instaló.



Tampoco dijeron nada cuando gastó US$ 1.000.000 en un equipo de riego para Alur que terminó abandonado en un galpón.



No tienen vergüenza. Extorsionadores consecuentes que sólo buscan obtener poder y un provecho personal a como de lugar.



Los sindicatos no han asumido que sus benefactores y padrinos perdieron las elecciones y ahora se terminaron los curros y hay que trabajar en serio y no hacer como que sí. Hay miles de personas buscando trabajo, por lo tanto, si no están conformes, la puerta está abierta y se pueden ir cuando quieran.



Menudo favor le hacen al país. Tienen la opción de buscarse algún acomodo en Venezuela, Cuba o Nicaragua, eso sí, allá no hay sindicatos y aquel que no trabaja no come, no hay MIDES para apoyarlos. Ahí sólo viven narco-dictadores y pobres ultrajados; países que Uds. consideran democracias.