El famoso cartoncito...

@|...que logran los que se reciben, después de muchos años de sacrificios de ellos y de sus familias para alcanzar la meta.



Resulta que ahora es denostado por gente que mató, secuestró, asaltó y todavía tienen la osadía de criticar a los que lo logran.



Poco podemos esperar de este mundo que premia con distinciones a estos personajes.



Muchos profesionales que cobran en forma particular también están en las sociedades médicas y son profesores en las facultades públicas y hospitales, con sueldos de solidaridad.



Los que tienen atenciones particulares tienen equipos costosísimos que no los tienen muchas sociedades médicas.



Vamos a aclarar todo, no partes. También hay los que lucran, pero son los menos.