Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Ser familia binacional significa sólo vivir en la frontera? ¿Las demás familias no tienen los mismos derechos? ¿Que una familia viva en Montevideo, Canelones, Maldonado u otros departamentos no fronterizos y parte de su familia viva en Mendoza, Córdoba u otras provincias no fronterizas, no aplican para considerarlas familias binacionales?



Sinceramente no se entiende que no seamos todos iguales ante las leyes, decretos y resoluciones.



Familia es familia y creo que existen muchos elementos para controlar esos lazos.