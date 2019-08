Faltan veredas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los 200 metros de terreno municipal de Camino Maldonado, entre Nápoles y Chacarita de los Padres, nunca tuvieron vereda. Es obligación del Municipio hacerla y al no cumplir, ha sido ejemplo para otros propietarios de veredas de esa Avenida mal llamada Camino, que tampoco la hacen.



¿Por qué el Intendente Di Candia no encara la construcción de una vereda que a lo sumo insumiría los ingresos municipales de 2 horas 35 minutos de recaudación?



Una simple evaluación visual,nos indica que los que transitan esos 200 metros son en su gran mayoría niños y adolescentes que concurren a los múltiples centros de enseñanza Primaria y Secundaria, que no votan y son habitantes del Barrio Chacarita de los Padres, históricamente de filiación blanca como fácilmente siempre lo afirman cartelerías fijas y móviles de la zona.



Me parece inmoral que el Intendente no se ocupe de esos habitantes que llegan y vuelven de estudiar embarrados, mientras usa su tiempo casi por completo en tareas mediáticas.