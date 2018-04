Faltan planteos

¿Dónde está la oposición?



@| Nuestro presente es bastante endeble y plagado de escepticismo. El actual gobierno carece de brújula y camina a los bandazos y nos arrastra dentro de su mediocridad. Las encuestas, a las que ahora Vázquez les da la espalda, muestran claramente una disconformidad de parte de la población y no sólo hacia el gobierno, sino que comienza a teñir a todo el manto político, a todos los partidos.



Hay tres temas centrales que agobian a la sociedad: seguridad, educación y trabajo. ¿Qué hace el gobierno? En seguridad se siguen aumentando los gastos pero también sigue aumentando la delincuencia y se agrega la complicidad del Poder Judicial que cada día es más permisivo en sus fallos. O sea, nada positivo. En educación la Ministra sigue siendo un óleo, en el Codicen ganan los gremios y desplazan a una consejera con argumentos simplistas que demuestran como se ejerce poder corporativo sin argumentos sólidos. O sea, nada positivo. El desempleo aumenta hasta casi un 10% y el Ministro de trabajo dice estar “muy preocupado”, el PitCnt mira los sueldos sumergidos y los desocupados no tienen interlocutor en los Consejos de Salarios, o mejor dicho, su interlocutor es el Gobierno que apunta a mayor inversión y aumentar nuestra deuda con nuevas emisiones de bonos que van en “bicicleta”. O sea, nada positivo.



Y a todo esto, ¿qué hace la oposición? Atrincheran sus filas y se preparan para la batalla del abordaje que recién será después del mundial. Pero deberían actuar ahora, poner sus ideas sobre la mesa y darnos alguna esperanza. Puede que el gobierno no las atienda pero la ciudadanía si y no lo está haciendo ya que, según los últimos sondeos, el próximo Presidente será del partido “de los indecisos”. Ejemplos de hechos ocurridos recientemente y donde la oposición no habla con firmeza:



-Astori nos siguen endeudando con nuevas emisiones para el pago de intereses de los ya existentes y para hacer caja chica.



-Vázquez se despega del tema Lula pero la vicepresidenta apoya toda manifestación contra la “corrupta” justicia brasileña.



-Martínez pide por lo indigentes y desde el Mides, la Ministra, se burla saludando periodistas en lugar de responder preguntas.



-Ante el aumento de los porcentajes de desempleo, cercanos al 10%, Murro declara estar muy preocupado y confía en el crecimiento de las exportaciones, nuevos mercados y algunas industrias que prometen abrir sus puertas.



-Sendic vuelve al tablado y nos habla de una caja desaparecida de Ancap, que De León es tan inocente como él y que sus compañeros son quienes pagan su sustento.



-Jorge Díaz, Fiscal de Corte, nos da clases de moralidad y pide eliminar fueros parlamentarios en casos de corrupción de políticos, dejando como excepción los “delitos de opinión”.



Seguramente podría seguir la lista pero para muestra basta con estos. ¿Qué dice la oposición sobre todos estos temas? Nada que demuestra a la sociedad tener ideas para resolverlos. Alguna declaración aquí, otra por allá, pero nada concreto, conciso y contundente. Es cierto que existe bastante prensa afín al gobierno pero también es cierto que hay políticos avezados que podrían sortear esas vallas.



Lo que asusta y preocupa es la falta de planteos. Entre la inacción del gobierno y la falta de capacidad de maniobra de la oposición, nuestro futuro es muy incierto. No es solamente excusarse en mayorías parlamentarias, como el gobierno tiene 50 votos otras ideas no cautivan. Es un problema de falta de liderazgo, de la presencia de alguna figura que demuestre estar en condiciones de enderezar el rumbo y convencer con ideas plausibles que podemos estar mejor, que se pueden corregir errores y potenciar virtudes.



La mayoría estamos perdidos, algunos lo expresan y otros no lo hacen pero lo sienten. Aún hay margen para el cambio, lo haga quien lo haga, el gobierno o la oposición pero, por favor, que alguien lo haga.