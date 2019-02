Faltan peritos en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy turista argentino que vengo a mi querido Uruguay todos los años desde que nací hace 77 años.



Ayer tuvimos en Maldonado un triste accidente con la suerte de no tener heridos. Una familia: papá, mamá y dos niños en una misma moto a alta velocidad embistieron a nuestro automóvil en la parte trasera a las 15.15 hs en el centro de la ciudad. Policía, Policía de transito, Policia Científica y ambulancias actuaron con celeridad y eficiencia. Los trámites fueron largos y a las 19.30 hs, luego de declarar los que íbamos en nuestro vehículo, al no aparecer el perito a peritar el automóvil tuvimos que regresar a casa en taxi. “Es que la Intendencia de Maldonado solo tiene un perito y ya nos dijo que venía… pero nunca vino…” “La Policía no puede hacer nada”, nos dijeron. Espero que hoy aparezca sino tenemos que seguir dejando el auto en la Comisaría frente a la Plaza.



Siento tristeza de ver la falta de colaboración de la Intendencia de Maldonado en resolver este tema. ¿Qué habría pasado si ayer hubiesen habido muchos accidentes? Uruguay necesita de su turismo y lo hace muy bien, pero aparecen estas decepcionantes manchas de ineficiencia. Con contar con mas peritos que solo entren en acción cuando son requeridos se soluciona el problema, recibiendo honorarios exclusivamente a destajo.



Es apenas una modesta sugerencia.