Faltan paradas

@|Día domingo, estoy invitada a la casa de una amiga en Solymar, vivo en El Pinar. Generalmente pasa en hora pero tuve la mala suerte de perderlo por medio minuto… Entonces hay que esperar media hora el próximo (debí salir con más margen de tiempo…).

Hace 7 años que vivo acá y no existe en Pérez y Fuentes, esquina San Ramón, una parada con un techito y un banco para sentarse. ¡No sé cómo hacer para que esto no sea tan aburrido! No me gusta decir la edad pero tengo más de 70, y tuve que pasarme media hora a las 11 de una mañana calurosa, cargada, con un pequeño postrecito en una mano y un bolso en la otra… ¡Qué diferencia si hubiera habido un asientito para sentarme y apoyar todo y un resguardo para protegerme del sol! ¡En fin! ¡Será que nadie se va a ocupar de esto nunca!



Escuché el otro día en radio Sarandí al Intendente Orsi hablando de su muy buena gestión en lo que refiere a la Avenida Costanera y otros temas del saneamiento. ¡Me parece muy bueno! (aplausos). Alguien le comentó qué pasaba con las “podas” que nunca las recogían…



Su respuesta me sorprendió. Dijo que se debía a que los vecinos las ponían en las cunetas… No sé que quiso decir. En mi cuadra hay montañas de esas podas “al costado” de las cunetas. No pueden ponerlas en medio de la calle, son montañas considerables y quedan por semanas sin que nadie las recoja…



Para volver a mi domingo, realmente llegué estresada y dolorida a casa de mi amiga. ¿Será que nunca se van a ocupar de los que tenemos que utilizar el transporte público en esta zona? ¿De hacernos un poco menos difícil la circunstancia de esperar un ómnibus en la parada tanto en verano como en invierno?