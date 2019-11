Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Faltaba algo, sí faltaba. Es tan grande el desespero por perder el poder -si señores es terminal-, que apelan a lo que venga.



Hace unos días aparecen en el horizonte los señores y señoras de la cultura militante, esos que tienen un balde en la cabeza, y además pagos por el Estado, que somos nosotros; y realizan una publicidad que ni ellos se entienden. Como no les da resultado, ahora sale el Ing. Martínez prometiendo plata para los jubilados, y redobla la apuesta, piensa conseguir 90.000 puestos de trabajo. Dejaron que se perdieran en 5 años más de 50.000. Esto tiene un nombre y se llama “demagogia”.



A 4 días de las elecciones, ahora se acuerda de que falta trabajo. Pero aún falta algo, nos enteramos por la Diputada Dra. Bianchi, que unos 25 Inspectores de la Enseñanza sacaron un comunicado que apoyan la candidatura del Ing. Martínez y Sra. G. Villar. Desde luego que es una violación a la Constitución y una falta de respeto a la inteligencia de la gente.



Y como el desbarajuste es muy grande, en un acto público, el aspirante a Nobel le bajó los decibeles a Martínez, ya que éste no pensaba cumplir con el Programa del Frente.



Esto me recuerda la vez que Cantinflas en una película, llevó la novia a conocer el mar, y esta exclamó, “que cantidad de agua”, y Cantinflas le contesta, “abajo hay más”.