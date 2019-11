Falta de trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Resulta que estamos subsidiando a miles, muchos de ellos que necesitan, pero otros “currando".



Hoy concurrí a un feria vecinal y ahí había un puesto atendido por cubanos con precios muy buenos. Les compré y entablé una conversación en la cual me dijeron que se levantaban a las 4:00 AM para ir al mercado, para después vender lo comprado. Hacía 3 meses que habían llegado y ya se estaban manteniendo. Mientras otros conciudadanos hace 15 años que están esperando que caiga algo del cielo para ponerse a trabajar.



Por supuesto no volverían nunca a Cuba, pese a que pasaban vicisitudes en nuestro país.



Estas personas no esperaron 15 años para empezar a buscar trabajo. Lógicamente levantarse a las 4:00 AM es inconcebible para algunos; porque tienen horas para tomar mate, escuchar murgas compañeras y esperar el día para cobrar el subsidio.



Esto es un hecho real, muchos necesitan ayuda pero hay miles que están de vivos; y viven del IRPF de los que tienen dos o tres trabajos; ¿es justo eso?