Falta especialista

@|Soy socia del Casmu y en julio del 2018 solicité hora para presentar una tomografía con el médico que me trata, especialista en UVEITIS, enfermedad crónica que sufro hace 32 años y por la que debo controlarme.

Me agendaron para setiembre; 3 días antes me llaman para informar que se suspendía la consulta, ya que el médico estaba con licencia médica.



A partir de esa fecha, he llamado todos los meses para agendarme. Hoy 11 de febrero del 2019, llamé y la respuesta fue la misma: “... no hay médico… no sabemos si el médico se reintegrará… no hay otro especialista… presente una queja… hable en Dirección…”.



En noviembre hablé con una Coordinadora quien me aseguró que me llamaría en 24 ó 48 hs para ofrecer una solución; hasta hoy espero su llamado.



La pregunta es: ¿la Dirección no lo sabe, el MSP no lo sabe? Pero lo importante, ¿qué hacemos los pacientes esperando medio año con un estudio que era urgente evaluar? y la respuesta es: quéjese, no hay médico...



Una vergüenza…