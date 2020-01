Falta de empatía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|24 de diciembre de 2019, por la mañana, Banco República abierto, de 9 a 11 A.M.



Romina se encontraba en el banco para pagar muchos miles, para así no quedarse sin las joyas de su familia, sin los anillos de sus padres, luego de tener que empeñarlos para pagar deudas y seguirle ganando la pulseada a una vida llena de vicisitudes.



Así subió y bajó dos pisos por las escaleras (porque el ascensor estaba roto) contra reloj; corrió de un mostrador a otro más de 10 veces. Pero no bastó, se encontró con los “malos de siempre”, los que no se compadecen con nada, los que todo lo empañan, esos que sólo quieren complicar las cosas y parecieran gozar con la desgracia ajena.



Desde la administrativa que con gesto adusto la mandó a sacar “afuera” una fotocopia de la cédula teniendo la impresora al lado y faltando 15 minutos para cerrar, hasta el muchacho de seguridad que haciendo gala de su “increíble poderío” la mandó a sentarse en las sillas sin tocar las barandas, porque “no se puede”. Un sin número de personajes que solo restan; restan en empatía, restan en respeto, restan en excelencia y restan en humanidad.

Reclamó solidaridad pero sólo recibió excusas simplistas como “yo no tengo la culpa de que vengas un 24” o “mirá que cerramos a las 11”.



Nadie quiere ponerse en el lugar del otro, nadie quiere salir de su comodidad para meterse a ayudar a alguien que quizás el día de mañana podrá ser él mismo, porque la vida gira en un eje imaginario que nos deja indefectiblemente de frente a nuestras propias mezquindades y ese día llega, más temprano que tarde.



Si un 24 de diciembre no estamos imbuidos de ese espíritu de bonhomía que debería rondarnos; si frente a una situación límite no elegimos ayudar en lugar de mirar para el costado, entonces uruguayos, aquí está pasando algo muy grave.



Se acabó el ponerse en el lugar del otro; se acabo el ayudar al semejante; se acabo el regocijo interior de haber actuado bien y por lo tanto nos ganó el egoísmo.